«Важно сохранять традиции и перенимать опыт». Слепцов покинул должность главы Солнечногорска

Владимир Слепцов покинул должность главы городского округа Солнечногорск, которую занимал свыше двух лет. Он поблагодарил всю команду администрации, жителей и общественников за путь, пройденный вместе.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Прежде, с 2016 года, Владимир Слепцов был главой Химок, а уже с 2017-го по 2018-й — мэром Ярославля.

Затем его назначили руководителем Солнечногорска. В субботу, 20 февраля 2021 года, глава округа обратился к жителям в своем Instagram-аккаунте, сообщив об уходе.

«Дорогие солнечногорцы! Сегодня я оставляю пост главы округа. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поставил передо мной новые задачи, которые мне предстоит выполнить», — написал он.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа станет первый заместитель Виктор Валерьевич Родионов.

Для успешного развития Солнечногорска очень важно сохранять преемственность традиций и перенимать опыт предшественников — тех, кто внес особые вклад в процветание округа Владимир Слепцов.

По словам Слепцова, команда администрации в Солнечногорске работает слаженно и в тесном взаимодействии с жителями.

«Единая команда, которая всегда руководствуется принципами, заложенными губернатором Андреем Воробьевым. Мы смогли сделать Солнечногорье еще комфортнее для жизни и бизнеса», — отметил он.

Его последователь Виктор Родионов поблагодарил губернатора Подмосковья за оказанное ему доверие. Он сообщил, что перед ним стоят серьезные задачи, решение которых позволит внести существенный вклад в развитие округа.

Дорогие солнечногорцы, рассчитываю на вашу поддержку Виктор Родионов.

Обратившись к жителям Солнечногорска, Родионов отметил, что совместными усилиями они смогут решить существующие проблемы и сделать Солнечногорск еще уютнее, чище, светлее.

Солнечногорск при Слепцове

Весной 2019 года в округе начал работать первый в Восточной Европе завод «Мерседес». И к концу 2020-го в экономику округа инвестировали свыше 15 миллиардов рублей.

Также за этот период в Солнечногорск переехал всероссийский молодежный форум «Территория смыслов». Он входит в число крупнейших событий для талантливой и одаренной молодежи со всей страны.

Конечно же, у всех разное отношение ко мне и к моей работе. Но мы с командой делали все, чтобы Солнечногорск был комфортнее, уютнее, а жители нашего красивого уникального округа — немного счастливее Владимир Слепцов.

В 2019 году по программе губернатора началось и строительство школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Рекинцо-2. Она стала первым социальным объектом, возводимым в Солнечногорске за последние 20 лет.

Вторую жизнь получили Дом культуры «Выстрел» и Культурно-досуговый центр «Тимоново».

Вместе с тем реализовали много проектов по благоустройству. Например, привели в порядок несколько участков набережной озера Сенеж.