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    01 апреля 2021, 01:13

    Слепоглухонемая девушка из Мытищ примет участие в международных соревнованиях по массажу

    Анастасия Максимовских, Ирина Люлина, Максим Беспалов

    Слепоглухонемая жительница Мытищ Алена Капустьян готовится к международным соревнованиям по массажу и прикладной эстетике. Она уже вошла в национальную сборную по этой дисциплине.

    Слепоглухонемая девушка из Мытищ примет участие в международных соревнованиях по массажу | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас Алена участвует в промежуточном отборочном этапе перед международными соревнованиями «Абилимпикс» в компетенции прикладной эстетики и массажа. Три девушки делают массаж лица моделям. За ними следит наблюдательная комиссия, которая учитывает время, технику работы, процесс приготовления и много чего еще.

    22-летняя Алена Капустьян вообще не видит, не слышит и почти не говорит. Чтобы напомнить, что тайминг ограничен, инструктор рисует ей время на спине.

    Слепоглухонемая девушка из Мытищ примет участие в международных соревнованиях по массажу | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Абилимпикс» — это своеообраная паралимпиада, где участники с ограниченными возможностями соревнуются в профессиональном мастерстве. Недавно в перечень дисциплин вошел и массаж. Но и тогда Алена не смогла бы учавствовать, потому что никто не хотел обучать этому ремеслу девушку с таким заболеванием. Совершенно случайно она попала в Центр международной подготовки и развития массажа. И изучает это ремесло уже два года.

    Слепоглухонемая девушка из Мытищ примет участие в международных соревнованиях по массажу | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «За эти два года Алена получила грандиозный результат, потому что вначале она стала победителем национального чемпионата „Абилимпикс“. После этого Алена вошла у нас в национальную сборную, где будет представлять Россию», — говорит тренер национальной сборной «Абилимпикс Россия» Ольга Амчеславская.

    Слепоглухонемая девушка из Мытищ примет участие в международных соревнованиях по массажу | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Мама Алены — Юлия Капустьян — для нее главный помощник и проводник в мир слышащих и зрячих людей. Ведь сама Алена окружение воспринимает только наощупь.

    История талантливой массажистки — в сюжете «360».