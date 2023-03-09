Подмосковье 09 марта 2023, 13:58 Следж-хоккейный клуб «Феникс» из Подмосковья поборется за бронзу чемпионата России

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Следж-хоккейных клуб «Феникс» из Подмосковья поборется за бронзу чемпионата России. Об этом сообщили в Минспорте региона.

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Турнир проходит в Тульской области в городе Алексин. В полуфинальной игре «Феникс» сразился с местным коллективом «АКМ-следж» со счетом 1:3 и 1:4. Теперь команда примет участие в матче за бронзу с «Удмуртией».

Чемпионат завершится 15 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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