Следы потерявшегося тигренка обнаружили в Дмитровском округе Подмосковья

В Дмитровском округе Подмосковья ищут заплутавшего тигренка. Его следы обнаружили на снегу. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Минприроды.

Жителям рекомендуют в целях безопасности не приближаться к зверю, если они его увидят. Как тигренок оказался в данной местности — пока неизвестно.

Ранее в России уже наблюдались случаи выхода диких животных к людям. В Челябинске маленький медвежонок пришел к людям в попытках найти еду и защиту. Его мать застрелили браконьеры. За зверем ухаживали зоозащитники, так как он был очень слаб. Даже пришлось сделать ему операцию.

А в Красноярском крае белый медвежонок также, вероятно, потерял маму и пришел к людям. Он несколько дней приходил в одно и то же место и сидел там.