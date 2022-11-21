Подмосковье 21 ноября 2022, 15:39 Следы обитания бурого медведя обнаружили в лесу под Клином

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Новое место обитания бурого медведя обнаружили в Подмосковье. Четкие следы животного биологи нашли в округе Клин.

«Следы медведя обнаружены в границах природного заказника „Озеро Подтеребово“. Это уже не первое вновь выявленное место обитания зверя в этом году», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Ранее следы косолапого уже находили в природном заказнике «Саньковский», а также в Рузе и Шаховской. В лесах Подмосковья живут от 10 до 15 бурых медведей, и держатся они подальше от крупных городов — ближе к границам с Тверью и Смоленском. Обитают медведи и в национальном парке «Завидово».

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Новые данные для ведения Красной книги Подмосковья поступили в Минэкологии региона с начала года. Специалисты следили за популяциями редких животных и обнаружили 930 новых мест их обитания.

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