Следы медведицы с детенышем обнаружили в лесу в Шаховской | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 16:30 Следы медведицы с детенышем обнаружили в лесу в Шаховской

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Вблизи деревни Борисовка в Шаховской лесничие обнаружили следы медведицы с детенышем. Они предположили, что животные обитают в лесном массиве на границе Подмосковья и Тверской области. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Жителям напомнили, что в лесу важно держаться открытых мест и редколесий, где можно легко обнаружить присутствие зверя. Также важно избегать движения через густые заросли. При встрече с животным важно не пугаться и двигаться медленно, не поворачиваясь к нему спиной.

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Обычно медведи не нападают на человека. Агрессию могут проявить раненые и больные звери, а также самки, охраняющие детенышей.

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Сейчас на территории Подмосковья обитают 15 особей бурого медведя. Он занесен в Красную книгу региона.