Следователи Подмосковья навестили эвакуированные из Мариуполя семьи
Следователи из Красногорска Московской области навестили семьи, эвакуированные из Мариуполя
Сотрудники красногорского отдела Следственного комитета РФ по Московской области посетили граждан, экстренно эвакуированных из Мариуполя. Людей разместили в пункте реабилитации на территории образовательного центра «Созвездие». Следователи проверили, насколько комфортно разместились семьи, принесли им необходимые предметы гигиены и сладкие подарки.
Две семьи из Мариуполя, в которых есть дети восьми и 12 лет, пострадали во время обстрелов и потеряли близких. В России пострадавшим помогли медики, а после семьи разместили в «Созвездии», где эвакуированных обеспечивают еще и квалифицированной помощью психологов.
Жители Мариуполя с радостью встретили следователей, поблагодарили за внимание и подарки и признались, что надеются на скорейшее восстановление мира на Украине и ждут возвращения домой.
Следователи также пообщались с администрацией образовательного центра «Созвездие». Его директор заверил, что гостям центра оказывают всестороннюю помощь.