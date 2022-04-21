Следователи Подмосковья навестили эвакуированные из Мариуполя семьи

Сотрудники красногорского отдела Следственного комитета РФ по Московской области посетили граждан, экстренно эвакуированных из Мариуполя. Людей разместили в пункте реабилитации на территории образовательного центра «Созвездие». Следователи проверили, насколько комфортно разместились семьи, принесли им необходимые предметы гигиены и сладкие подарки.

Две семьи из Мариуполя, в которых есть дети восьми и 12 лет, пострадали во время обстрелов и потеряли близких. В России пострадавшим помогли медики, а после семьи разместили в «Созвездии», где эвакуированных обеспечивают еще и квалифицированной помощью психологов.

Жители Мариуполя с радостью встретили следователей, поблагодарили за внимание и подарки и признались, что надеются на скорейшее восстановление мира на Украине и ждут возвращения домой.

Следователи также пообщались с администрацией образовательного центра «Созвездие». Его директор заверил, что гостям центра оказывают всестороннюю помощь.