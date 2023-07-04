Подмосковье 04 июля 2023, 09:23 Следком и администрация Мытищ проверят свалку строительного мусора в Коргашине

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Администрация Мытищ решает вопрос нецелевого использования земель бывшего совхоза имени Тимирязева вблизи деревни Коргашино. Следственный комитет проверит выявленную там незаконную свалку строительных отходов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела рабочее совещание по этой ситуации. На встречу были приглашены представители инициативной группы жителей деревни, а также сотрудники силовых структур, специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области.

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Следственный комитет совместно с администрацией проведет проверку, в ходе которой выявленные нарушения будут заактированы и направлены в Росреестр. Также предполагается повторный запрос в прокуратуру Московской области.

Как отметила Юлия Купецкая, администрация округа совместно с ГИБДД усилит контроль за передвижением грузового транспорта и проведет профилактические мероприятия для контроля за разрешительной документацией на транспортировку отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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