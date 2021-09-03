Следить за «Социальной газификацией» в Подмосковье стало проще. Помогут новый сервис и конкурс

Ход работ в рамках проекта «Социальной газификации» волнует жителей Московской области. Чтобы узнать о том, на какой стадии находится подключение населенного пункта, на сайте «Мособлгаза» появилась специальная вкладка «Следить за работами».

Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов объяснил, что жители часто его спрашивают, как узнать о ходе работ.

«Мы специально сделали для них на сайте „Мособлгаза“ вкладку „Следить за работами“. Сейчас житель может спокойно зайти и увидеть, где работы ведутся. <…> Если твоя деревня газифицирована, на карте появляется зеленое сердечко», — объяснил он в разговоре с губернатором Андреем Воробьевым с офисе «Социальной газификации» в Домодедове.

Кроме того, компания планирует конкурс среди жителей Московской области. Люди могут присылать фотографии о том, как проходит газификация. Снимки можно отправлять на сайт. Туда же можно присылать жалобы, если работы проходят с ошибками.

«Я на всех брифингах прошу жителей — если видите несоответствие, то открыто пишите. Такую карту запустили, надеемся будем понятнее жителям», — заявил Игорь Баранов.

Он отметил, что реализация программы «Социальной газификации» идет ускоренными темпами. План третьего квартала перевыполнили досрочно, но дальше нормы станут в 10 раз больше.

По словам главы «Мособлгаза», работники сталкиваются с препятствием в виде частных газопроводов, которые мешают подвести трубы к неподключенным домам. Но этот вопрос решают главы городских округов.

«Бывает так, что даже если частники не дают к сети подключится, тесность застройки высокая — нам технологически тяжело проложить свою сеть рядом. Где возможно, мы к частникам не пристаем. Сейчас главы активно с этим работают», — рассказал Баранов.

Такая ситуация сложилась в Домодедове. Власти Московской области призывают сделать это в рамках «Социальной газификации». Взамен они готовы оказывать различную помощь населенным пунктам.

«Здесь частные газопроводы. Мы хотим вам газ провести, но газопровод принадлежит кому-то или группе. Александр Владимирович [Двойных] (глава Домодедова — прим. ред.) и мы убеждаем, что такая программа, будьте снисходительны, дайте возможность. Мы, как минимум, призываем к тому, что вы совершили благородный поступок, но взамен мы что-то можем сделать еще для деревни, чтобы у вас еще тоже была какая-то компенсация за это», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с работниками и старостами деревень в Домодедове.

Глава региона напомнил, что благодаря инициативе президента Владимира Путина газ может прийти в каждый дом. Если раньше это стоило миллион или полтора миллиона рублей, то сейчас примерно 150 тысяч.

Регионы для этого получили дополнительные ресурсы, а компания «Газпром» поменяла свою политику.

«Поэтому нужно обязать частников, мы этим занимаемся, у нас все получится. Хотелось бы договориться», — резюмировал Воробьев.

Болеетысячи домов в 100 населенных пунктах удалось подключить к газу в Московской области по проекту президента «Социальная газификация». Об сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. По его словам, до конца 2021 года по этой программе трубы проведут к домам в 1113 населенных пунктах Подмосковья.