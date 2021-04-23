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    23 апреля 2021, 17:38

    Следить за содержанием ж/д станций Подмосковья начали через мобильное приложение

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Содержание железнодорожных станций Подмосковья и прилегающих к ним территорий начали контролировать по мобильному приложению. Это отметили в областном Минтрансе.

    Следить за содержанием ж/д станций Подмосковья начали через мобильное приложение

    Сотрудники ведомства начали следить за состоянием платформ через Систему для контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

    Все данные в нее будут вносить по результатам обследований станций и обращений жителей, оставленных на «Доброделе». Это ускорит уборку и поможет оперативно отрабатывать любые жалобы пассажиров.

    Одна из особенностей улучшенной системы отработки жалоб — это строгий контроль за сроками. Если исполнители их нарушат или неполноценно устранят проблемы, то их смогут привлечь к ответственности.

    А ранее стало известно, что отработку жалоб о подтоплениях на железнодорожных станциях улучшат в Подмосковье.