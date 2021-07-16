Следить за порядком в музеях Подмосковья будут через приложение

Минкультуры Подмосковья совместно с Мингосуправления внедрило во всех учреждениях культуры «Мобильную диспетчерскую платформу». Теперь следить за безопасностью и порядком в музеях и театрах будут с помощью специального мобильного приложения.

Платформу внедрили в рамках программы «Цифровое Подмосковье». Теперь для того, чтобы проконтролировать качество уборки помещений, отсутствие сосулек на крышах и состояние пандусов, не придется выезжать в отдаленные территории. Следить за порядком и безопасностью в учреждениях культуры можно будет через приложение.

Специалисты муниципальных органов власти в сфере культуры смогут дистанционно контролировать безопасность и порядок в библиотеках, театрах, школах искусств и музеях.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что власти постоянно мониторят состояние учреждений культуры, чтобы жители и гости Подмосковья могли чувствовать себя комфортно и безопасно. И теперь с помощью приложения выявлять и решать проблемы будут еще оперативнее.