Следить за покосом травы во дворах Подмосковья начали в мобильном приложении

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» стали использовать для онлайн-контроля за покосом травы во дворах. Это поможет привести в порядок газоны и облик территорий.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, в приложении формируют фотоотчеты. Здесь же отправляют и задания по определенным участкам.

Сегодня в Московской области активно ведутся работы по покосу травы. Чтобы контролировать этот процесс, запущен раздел в приложении Максим Рымар.

По его словам, проверки проводят еженедельно. За этим следят органы местного самоуправления и управляющие компании.

Все результаты направляют в подмосковный Центр управления регионом. Здесь выполнение заданий проверяют специалисты администраций городских округов.

Под онлайн-контроль в Московской области попали уже более 14 тысяч дворов. Всего за состоянием газонов наблюдают 290 инспекторов.