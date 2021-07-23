Следить за чистотой в магазинах Подмосковья начали в мобильном приложении

Следить за чистотой и безопасностью в торговых точках Подмосковья и рядом с ними начали через мобильное приложение. Оно охватывает уже около 169 магазинов, гипермаркетов и крупных комплексов. На контроле все, вплоть до освещения, пандусов, грязи на фасадах.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, контроль внедрили в приложении «Проверки Подмосковья».

В сервисе отслеживают исправное состояние фасадов, чистоту территории и контейнерных площадок, наличие освещения и пандусов, то есть все, что обеспечивает комфорт Максим Рымар.

До конца года к приложению планируют подключить более 30 тысяч торговых центров и магазинов.

Проверки проводят сотрудники. По специальному чек-листу в приложении они делают регулярные фотоотчеты.

Результат попадает на контроль к работникам администраций городских округов. Затем отчеты отправляют в подмосковный Центр управления регионом.

Все нарушения потребуется исправить в установленный срок. Иначе сведения передадут с Госадмтехнадзор Подмосковья.