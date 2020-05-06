Сладкие посылки для уставших людей. Фермеры из Домодедова угостили выпечкой семьи медиков

Источник фото: телеканал «360»

«Врачи не могут выехать к своим семьям, находятся все на рабочих местах. Поэтому считаем, что бизнес должен оказать всяческую возможную помощь, не оставаться в стороне. Мы живем в одной стране, всем сейчас тяжело и трудно», — сказал учредитель экофермы «Калачёво» Арсен Авакимов.

Источник фото: телеканал «360»

Поскольку на этот раз посылка не в больницу, решили сделать акцент на том, что больше всего понравится детям, — на сладостях. В каждой посылке сыр и шесть видов выпечки. Наименований много — посылки достаточно объемные. Например, здесь сыр рикотта вместо творожка — дети его любят.

«Вкуснейшая косичка — она с кленовым сиропом и орехами. Это у нас крендель, сладенький, тоже для деток», — рассказала руководитель отдела качества экофермы «Калачево» Татьяна Богинская.

Источник фото: телеканал «360»

Фермеры перестроили свою бизнес-модель — многие сотрудники теперь работают курьерами. Врачи за такую поддержку благодарны — дело не в продуктах, а в том, что люди о них помнят.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень сложно именно морально, потому что физически они, наверно, готовы. Они понимали, на что они учились и с чем они сейчас работают, но, не находясь дома и, самое главное, не видя своих близких людей... это самое сложное», — отметил заместитель главного врача ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» Дмитрий Мальченко.