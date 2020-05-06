    06 мая 2020, 19:49

    Сладкие посылки для уставших людей. Фермеры из Домодедова угостили выпечкой семьи медиков

    Анастасия Максимовских, Дмитрий Степанищев, Мария Ицкова

    Сотрудники подмосковной экофермы не впервые собирают посылки со своей продукцией для врачей. Задача — максимально поддержать людей, находящихся на передовой борьбы с болезнью. И один из способов это сделать — помочь сохранить спокойствие за тех, кто остался дома, а в первую очередь это дети.
    Сладкие посылки для уставших людей. Фермеры из Домодедова угостили выпечкой семьи медиков | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Врачи не могут выехать к своим семьям, находятся все на рабочих местах. Поэтому считаем, что бизнес должен оказать всяческую возможную помощь, не оставаться в стороне. Мы живем в одной стране, всем сейчас тяжело и трудно», — сказал учредитель экофермы «Калачёво» Арсен Авакимов.

    Сладкие посылки для уставших людей. Фермеры из Домодедова угостили выпечкой семьи медиков | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Поскольку на этот раз посылка не в больницу, решили сделать акцент на том, что больше всего понравится детям, — на сладостях. В каждой посылке сыр и шесть видов выпечки. Наименований много — посылки достаточно объемные. Например, здесь сыр рикотта вместо творожка — дети его любят.

    «Вкуснейшая косичка — она с кленовым сиропом и орехами. Это у нас крендель, сладенький, тоже для деток», — рассказала руководитель отдела качества экофермы «Калачево» Татьяна Богинская.

    Сладкие посылки для уставших людей. Фермеры из Домодедова угостили выпечкой семьи медиков | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Фермеры перестроили свою бизнес-модель — многие сотрудники теперь работают курьерами. Врачи за такую поддержку благодарны — дело не в продуктах, а в том, что люди о них помнят.

    Сладкие посылки для уставших людей. Фермеры из Домодедова угостили выпечкой семьи медиков | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Очень сложно именно морально, потому что физически они, наверно, готовы. Они понимали, на что они учились и с чем они сейчас работают, но, не находясь дома и, самое главное, не видя своих близких людей... это самое сложное», — отметил заместитель главного врача ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» Дмитрий Мальченко.