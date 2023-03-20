Подмосковье 20 марта 2023, 18:24 Слабые места в подвалах с частыми подтоплениями устранят к сентябрю в Подмосковье

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Большую часть подвалов Подмосковья, в которых часто и регулярно возникают подтопления, приведут в порядок к 15 сентября. Об этом вице-губернатор Евгений Хромушин доложил губернатору региона Андрею Воробьеву.

«Тема, которая очень чувствительная, — это подтопления. Вместе с Мингосуправления мы определили ряд муниципалитетов, где тема, связанная с подтоплением подвалов, стала приоритетом», — сообщил он.

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По его словам, есть две основные проблемы, и первая — внутри подвала. Там старые трубы и канализация, плохая гидроизоляция.

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«Таких точек — 1205. Второй блок — 142 мероприятия, связанные с неисправностью или износом внешних сетей, по которым идет отвод канализации из подвалов. Из-за этого есть подтопления», — объяснил Хромушин.

Он подчеркнул, что большая часть мер, связанных с осушением подвалов, уже включена в действующие программы.

В работе — 642 мероприятия почти на 14,7 миллиарда рублей. Из них 506 жилых домов в 51 округе связаны с программой капитального ремонта. Евгений Хромушин

Есть стандарт того, как должны выглядеть все подвалы. Округа, которые отстают по темпам их приведения в порядок, — Талдом, Дмитров, Электросталь, Бронницы, Королев, Протвино.

«Общий объем мероприятий по подвалам в части контроля внутри них должен быть завершен до 15 сентября. Прошу закрепить ряд поручений для глав округов, чтобы мы тему по подвалам, которая связана и с внешними сетями, и с внутренними, до 15 сентября полностью завершили», — подытожил Евгений Хромушин.

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