Подмосковье 16 июня 2023, 20:56 Слабовидящий путешественник из Краснодарского края дошел до Подмосковья

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Слабовидящий 42-летний путешественник Сергей Алексеев решил своим примером показать, что все возможно. Мужчина пешком преодолел путь из родного Краснодарского края до Московской области.

До Балашихи Сергей добрался из Домодедова, оттуда пришлось ехать на транспорте — сломалась тележка. Этот агрегат мужчина везет перед собой, внутри находятся необходимые вещи. В Балашихе нашлись люди, которые починили конструкцию.

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«Почти полностью доделали, осталось поставить на место то, что было», — рассказал Алексеев.

Пеший путешественник побывал в Армавире, Сочи, Воронеже, Ростове. За два месяца он прошел почти 1,8 тысячи километра. Отправиться в путешествие хотел со своей собакой-поводырем. Но четвероногий друг оказался не готов к таким нагрузкам, пришлось оставить на передержке. Но свисток для команд псу остался на тележке.

«У меня был выбор: либо тащить собаку с собой, но это были бы очень плачевные последствия для собаки, либо оставить путешествие. Это путешествие я уже отложил в прошлом году», — сообщил путешественник.

В Балашихе Сергей остановился в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники». Здесь готовят поводырей. Сейчас тренируются и познают азы особенной работы почти 20 псов. Это лабрадор Мирон, ему заниматься нужно еще полгода.

«Пока мы его посмотрели, пока приняли решение, что он пригоден к данному виду службы. Теперь началась непосредственно дрессировка. Привыкает по маршруту ходить, в шлейке ходить, водить своего человека по необходимому маршруту», — сообщила тренер Виктория Кинкрикова.

В центре Сергей встретился с депутатами и специалистами, обсудил проблемы развития доступной среды для инвалидов в стране.

Алексеев планирует продолжить свой путь и побывать в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Волгограде и Тольятти.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех культурных событиях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.

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