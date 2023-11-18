Подмосковье 18 ноября 2023, 16:46 «Сквозь года». Андрей Воробьев выразил соболезнования родным долголета Олега Ворслова из Солнечногорска Губернатор Воробьев сообщил о смерти долголета Олега Ворслова из Солнечногорска Скриншот видео из Telegram-канала Андрея Воробьева

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Житель Солнечногорска и долголет Олег Петрович Ворслов ушел из жизни. Мужчина и его супруга Марина Дмитриевна хорошо знакомы жителям Подмосковья благодаря их любви. Они прожили вместе более 60 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил родным заметной пары соболезнования.

Супруги чуть ли не каждый день выходили гулять по набережной Солнечногорска.

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«Они надевали сочетающиеся костюмы и шляпы, общались с прохожими, давали советы молодоженам. Пара стала своеобразным талисманом города», — написал Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, Марина Дмитриевна ушла из жизни год назад. Олега Петровича похоронили рядом с женой.

«Для многих жителей Подмосковья пара была настоящим примером большой и искренней любви. Сквозь года. Такой и останется в нашей памяти», — подытожил губернатор.

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