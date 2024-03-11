Подмосковье 11 марта 2024, 11:29 Скверы и пляж в Истре представят на всероссийском голосовании по благоустройству Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. От Истры представлены три сквера и пляж. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Жители округа могут проголосовать за сквер вблизи деревни Бужарово, территорию в поселке Снегири, общественное пространство в поселке Глебовском, а также за пляж на реке Поповке вблизи СНТ «Гидропроект».

Реклама

Основная задача федерального проекта — преобразить российские города и сделать их комфортнее для жителей. Напомним, к участию во всероссийском голосовании приглашают всех граждан старше 14 лет. Объекты, которые наберут больше всего голосов, попадут в список по благоустройству на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».