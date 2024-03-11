11 марта 2024, 11:29
Скверы и пляж в Истре представят на всероссийском голосовании по благоустройству
Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. От Истры представлены три сквера и пляж. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Жители округа могут проголосовать за сквер вблизи деревни Бужарово, территорию в поселке Снегири, общественное пространство в поселке Глебовском, а также за пляж на реке Поповке вблизи СНТ «Гидропроект».
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Основная задача федерального проекта — преобразить российские города и сделать их комфортнее для жителей. Напомним, к участию во всероссийском голосовании приглашают всех граждан старше 14 лет. Объекты, которые наберут больше всего голосов, попадут в список по благоустройству на 2025 год.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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