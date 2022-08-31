Сквер жертв политических репрессий благоустроили в Подольске

Еще одно общественное пространство благоустроили в Подольске. В сквере жертв политических репрессий отремонтировали тротуары, уложили брусчатку, установили декоративное освещение и привели в порядок памятник.

Территорию дополнительно озеленили и после всходов газонной травы посетители сквера смогут полностью насладиться отдыхом в обновленном сквере.

Сквер жертв политических репрессий — важное место для Подольска. Здесь каждый год почитают память погибших в начале XX века. Обвинения в те годы предъявили почти четырем миллионам человек, из которых около 50 тысяч были расстреляны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье выполнило план ремонта дорог на 85% в этом году.