31 августа 2022, 10:08
Сквер жертв политических репрессий благоустроили в Подольске
Еще одно общественное пространство благоустроили в Подольске. В сквере жертв политических репрессий отремонтировали тротуары, уложили брусчатку, установили декоративное освещение и привели в порядок памятник.
Территорию дополнительно озеленили и после всходов газонной травы посетители сквера смогут полностью насладиться отдыхом в обновленном сквере.
Сквер жертв политических репрессий — важное место для Подольска. Здесь каждый год почитают память погибших в начале XX века. Обвинения в те годы предъявили почти четырем миллионам человек, из которых около 50 тысяч были расстреляны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье выполнило план ремонта дорог на 85% в этом году.