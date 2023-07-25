Подмосковье 25 июля 2023, 09:22 Сквер Защитников Родины благоустроят в Подольске к середине августа Телеканал «360»

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Новую зону отдыха строят в микрорайоне Ново-Сырово в Подольске. Сквер Защитников Родины благоустроят к середине августа. Там появятся пешеходные дорожки, детская площадка и место для массовых мероприятий.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков вместе с жителями проверил работы по благоустройству сквера. Сейчас специалисты разбивают дорожно-тропиночную сеть площадью четыре тысячи квадратных метров. Уже выполнили плиточные работы вокруг будущей детской площадки, которую установят в начале августа.

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«Есть участки, где были выявлены чуть подвижные грунты, а остальное все в рамках проекта. Сейчас завершим земляные работы и перейдем в чистовую отделку с покрытием», — рассказал учредитель ООО «Статус» Дмитрий Зозеров.

Следующий этап — выровнять и оформить крупноформатной плиткой зону для массовых мероприятий. В сквере установят новые лавочки и урны, стенды с навигацией, места отдыха с теневыми навесами, камеры видеонаблюдения и стильные фонари, а также обустроят парковку.

Кроме того, к открытию зеленой зоны в порядок приведут памятник жителям деревни Ново-Сырово, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и обновят входную группу местного дворца творчества. Также по просьбе горожан глава поручил проверить ливневую канализацию возле дома, окна которого выходят на сквер.

Во время общения с подрядчиком Дмитрий Жариков еще раз акцентировал внимание на сроках сдачи объекта. Сейчас специалисты одновременно проводят сразу несколько видов работ, а в некоторых местах уже приступили к озеленению территории.

Напомним, что масштабное благоустройство сквера началось в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

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