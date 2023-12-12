Подмосковье 12 декабря 2023, 08:36 Сквер защитников Москвы благоустроят в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Благоустройство Сквера защитников Москвы проведут в Лобне по просьбе жителей. В декабре проект обсудят депутаты, и начнется подготовка необходимых документов.

Первая встреча рабочей группы по благоустройству Сквера защитников Москвы прошла 9 декабря. Участниками обсуждений стали первый заместитель главы городского округа Лобня Дмитрий Чистяков, заместитель главы Денис Разуваев, заместитель председателя Совета депутатов Александр Кузьмиченко и инициативные жительницы Анна Коткова и Елена Хадаревская.

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Работы в сквере проведут по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». До конца декабря специалисты администрации подготовят пакет документов для проектно-изыскательных работ.

Напомним, в 2023 году в округе благоустроили Лобненский лесопарк, парк Киово и два сквера. Вскоре работы начнутся в Центральном парке культуры и отдыха. В следующем году в Лобне благоустроят несколько памятников и монументов.

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