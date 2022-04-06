Сквер возле музея-заповедника имени Пушкина в Одинцове изменится в 2022 году

Сквер возле музея-заповедника Пушкина в Больших Вяземах благоустроят в этом году. Там улучшат освещение и дорожки, установят видеокамеры, а рядом с жилыми домами появится детская игровая зона.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что подготовят новое парковочное пространство.

Концепция благоустройства позволит нам удовлетворить потребности близлежащих кварталов Михаил Хайкин.

В парковой зоне появятся новые стенды для размещения информации о жителях Больших Вязем, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Через сквер жители могут подойти к мемориалу «Братская могила советских воинов». В этой зоне восстановят покрытие и сделают дополнительное освещение.

Вокруг памятника и аллей выложат плитку. Установят новые скамейки и урны, а за безопасностью жителей будут следить видеокамеры.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.