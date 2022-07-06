Сквер Ветеранов в Балашихе откроют после благоустройства 1 сентября
Сквер на улице Звездной в Балашихе займет три гектара. В нем смогут отдыхать все группы населения — от любителей спорта до пенсионеров. Открытие запланировано на 1 сентября.
На территории нового парка установят площадку для воркаута, обустроят велодорожки, детскую площадку и тихую зону отдыха. Спроектировали сквер в 2021 году, рассказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Максим Сидоркин.
«Уже сегодня мы уложили тротуарную плитку на всех дорожках, монтируем малые архитектурные формы. Совсем скоро начнем озеленять данную территорию. Работы уже выполнены на 40%», — добавил Сидоркин.
Дорожки и тропинки займут более 10 тысяч квадратных метров. На них установят систему освещения. Сквер также оснастят камерами видеонаблюдения и подключат к системе «Безопасный регион». При выполнении работ было вырублено всего пять деревьев, новых высадят более 50. На благоустройство было выделено 150 миллионов рублей.
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