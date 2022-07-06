Сквер Ветеранов в Балашихе откроют после благоустройства 1 сентября

Сквер на улице Звездной в Балашихе займет три гектара. В нем смогут отдыхать все группы населения — от любителей спорта до пенсионеров. Открытие запланировано на 1 сентября.

На территории нового парка установят площадку для воркаута, обустроят велодорожки, детскую площадку и тихую зону отдыха. Спроектировали сквер в 2021 году, рассказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Источник фото: телеканал «360»

«Уже сегодня мы уложили тротуарную плитку на всех дорожках, монтируем малые архитектурные формы. Совсем скоро начнем озеленять данную территорию. Работы уже выполнены на 40%», — добавил Сидоркин.

Источник фото: телеканал «360»

Дорожки и тропинки займут более 10 тысяч квадратных метров. На них установят систему освещения. Сквер также оснастят камерами видеонаблюдения и подключат к системе «Безопасный регион». При выполнении работ было вырублено всего пять деревьев, новых высадят более 50. На благоустройство было выделено 150 миллионов рублей.

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