Подмосковье 14 марта 2023, 09:19 Сквер вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове благоустроят к осени

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Детские площадки и дорожки для велосипедистов появятся в обновленном сквере вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове. Главной изюминкой проекта станет афишная тумба, которая будет выполнять роль интерактивной инсталляции.

Сквер находится в центральной части города Щелково и имеет большую проходимость. Благоустройство территории включено в план работ на 2023 год.

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«Инфраструктура сквера устарела и имеет непрезентабельный вид. Совсем скоро благодаря нацпроекту территория обретет совершенно новый вид и превратится в комфортное пространство для отдыха»,— рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Проект благоустройства составлен с учетом пожеланий местных жителей. В сквере появятся зоны для тихого отдыха, детские площадки, велодорожка. Природный ландшафт обыграют, сделают лестницу с пандусом.

Изюминкой проекта станет афишная тумба, вдохновленная старинными фотографиями. Ее поставят в центре площади и сделают главным ориентиром. Еще одна тумба, но уже игрового назначения, появится в детской зоне. Можно будет прокрутить секторы фигуры и собрать полное изображение города.

В сквере сделают яркое освещение для безопасных вечерних прогулок, установят камеры видеонаблюдения. Завершение работ запланировано на сентябрь.

Новый виток благоустройства ждет Фрязино в 2023 году, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Преобразится местный лесопарк: к лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню.