Подмосковье 07 сентября 2023, 16:00 Сквер вдоль 1-го Рупасовского переулка благоустроят в Мытищах к октябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Благоустройство сквера вдоль 1-го Рупасовского переулка завершится в Мытищах к 1 октября. Сейчас на объекте проводят подготовительные работы к асфальтированию пешеходных дорожек.

Помимо этого, в сквере обустраивается территория под газон. В скором времени рабочие приступят к установке нового освещения. Территорию оборудуют лавочками и урнами для комфортного времяпрепровождения граждан. Также в сквере установят пять военных машин, которые были представлены на форуме «Армия-2023».

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