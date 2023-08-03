03 августа 2023, 14:01
Сквер в микрорайоне Дружба в Мытищах благоустроят к осени
Благоустройство сквера в микрорайоне Дружбы в Мытищах обсудили с жителями. Новая зона отдыха будет готова к осени.
Сотрудники администрации городского округа Мытищи совместно с председателем местного Совета депутатов Андреем Гореликовым и настоятелем Никольского храма провели встречу с жителями микрорайона Дружба. Главной темой обсуждения стало обновление сквера.
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Там уже проложили пешеходные дорожки и залили основание под будущий памятник. В ближайшее время начнется установка лавочек, урн и фонарных столбов. Благоустройство сквера ведется по программе «Формирование комфортной городской среды».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 60 общественных пространств региона до конца года.
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