Подмосковье 19 июня 2023, 15:31 Сквер в микрорайоне Депо в Лобне благоустроят в 2024 году

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Проект сквера в микрорайоне Депо в Лобне победил на всероссийском голосовании за объекты для благоустройства. Его реализуют в 2024 году.

Министерство благоустройства Московской области подвело итоги онлайн-голосования, проходившего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По словам министра Михаила Хайкина, в этом году участие в голосовании приняли более 717 тысяч жителей региона. Это в два раза больше, чем годом ранее.

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Так, более 2,8 тысяч человек поддержали обновление сквера около железнодорожной станции «Депо». В следуем году там появятся прогулочные зоны и малые архитектурные формы, а также освещение и дополнительное озеленение.

Кроме того, в округе завершается благоустройство Лобненского лесопарка. Глава городского округа Лобня Игорь Демешко в своем обращении к жителям рассказал, что вскоре приступят к обновлению Центрального парка и парка Киово. Также будет создана Единая дирекция парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил модернизировать устаревшие ларьки в парках региона.

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