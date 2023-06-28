Подмосковье 28 июня 2023, 15:44 Андрей Воробьев: благоустроенный сквер в Ивантеевке стал достойной альтернативой главному парку

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Сквер на Рощинской улице благоустроили в Ивантеевке — разбили газон, высадили около 30 туй и 650 кустарников, установили спортивную и детскую площадки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на обновление места отдыха был большой спрос, и теперь это достойная альтернатива Центральному парку.

Сквер находится в шаговой доступности от домов, где живут около 10 тысяч человек. Преображение таких пространств для прогулок и отдыха — столь же важная задача, по словам Андрея Воробьева, как и благоустройство масштабных зон отдыха.

Рады, что это место наполнено людьми. Около 10 тысяч жителей Ивантеевки получили возможность отдыхать рядом с домом. Андрей Воробьев

По его словам, традиционно при благоустройстве сделали акцент на безопасность.

«Во-первых, это освещение, чтобы в любое время суток было не страшно идти через сквер. Во-вторых, это видеонаблюдение», — отметил глава Подмосковья.

«Раньше был бурьян»

Когда-то на месте сквера был бурьян, а в середине 90-х там высадили деревья, появилась часовня, построили детскую площадку.

«Но, конечно, самые масштабные преобразования произошли в прошлом году — сделали прекрасный сквер. Теперь здесь и дети гуляют, и мамы с колясками, и молодежь собирается», — сказала местная жительница Анна Кондрашова.

В сквере обновили ротонду, преобразили вид пешеходных дорожек, установили свыше 100 малых архитектурных форм и 60 светильников.

Преображение городского парка

На этом благоустройство в Ивантеевке не закончилось. Продолжится преображение городского парка, где уже обустроили набережную, сделали велодорожки, площадки для волейбола и баскетбола, веревочный парк, плавающие фонтаны на реке.

Второй этап благоустройства парка начнется в 2024 году. Появятся новые спортивные зоны, улучшат набережную, озеленение мест отдыха.

В этом году обновят центральную часть в Пушкино. На Советской площади установят фонтан, в сквере Молодоженов появятся уникальные инсталляции. На Московском проспекте и площади перед администрацией высадят деревья и кустарники.

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