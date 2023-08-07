Подмосковье 07 августа 2023, 17:29 Сквер в деревне Марфино благоустроят к осени пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Благоустройство сквера началось в деревне Марфино городского округа Мытищи. Там сделают новые тропинки, освещение и реконструируют фонтан. Работы завершат к осени.

Сквер полностью обновят. Сейчас там идут работы по реконструкции циркуляционного фонтана. Также облагородят и фонтан напротив. Его очистят, обустроят новое покрытие и ограждение, а рядом установят лавочки.

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Сделают и новые тропинки с освещением: в сквере установят 17 фонарей амфорного стиля. Также оборудуют места для отдыха. Кроме того, там построят новую детскую площадку с безопасным покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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