Подмосковье 02 сентября 2023, 13:50 Сквер в честь академика Фортова появился в Черноголовке

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В Черноголовке появилось новое общественное пространство. В наукограде торжественно открыли сквер в честь Владимира Евгеньевича Фортова — выдающегося ученого и организатора науки.

На мероприятие пришли жители города, бывшие коллеги академика, его члены семьи, в том числе дочь Владимира Фортова Светлана.

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«Папа, к своему удивлению, изумлению, оказался в Черноголовке под опекой таких замечательных учителей, как Яков Борисович, Николай Николаевич, и здесь был дан простор. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он работал», — рассказала Светлана.

Сквер расположился в центральной части города. В уютном уголке под перголой установили информационные щиты, которые рассказывают о жизни Владимира Фортова — физика, известного в мировой науке как создателя и руководителя нового научного направления — динамической физики неидеальной плазмы.

Наукой Фортов занимался в Черноголовке. Под его руководством здесь создали экспериментальную базу, затем полигон, лабораторию и научный отдел физики экстремальных состояний. В сферу интересов ученого входило изучение плазменно-пылевых кристаллов и других упорядоченных структур в плазме.

«Я прекрасно знаю город, считаю, что он один из таких городов, где держится наука в нашей стране, и сегодняшнее событие, оно тоже это подтверждает», — заявил президент РАН Геннадий Красников.

В Черноголовке чтят память своих земляков, чье имя связано с городом и научными достижениями. После открытия сквера глава города Олег Егоров провел экскурсию по городским арт-обьектам для научного сообщества и родственников Владимира Фортова.

«В Черноголовке работали уникальные, выдающиеся люди, ученые, организаторы науки. И имя Фортова вписано огромными буквами в историю нашей страны, историю российской мировой науки. Выдающийся ученый, организатор науки, президент академии наук, вице-премьер правительства», — заявил Егоров.

Гости города осмотрели памятник основателям города — Николаю Николаевичу Семенову и Федору Ивановичу Дубовицкому. Это целый архитектурный ансамбль на гранитном подиуме — две бронзовые фигуры ученых высотой более четырех метров.

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