Сквер в Апрелевке откроется после реконструкции в августе

Работы по благоустройству сквера в городе Апрелевке (Наро-Фоминский округ) подходят к завершению. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

В настоящее время работы выполнены уже на 77%. Строители монтируют малые архитектурные формы, устанавливают систему видеонаблюдения, на детской и спортивной площадках укладывают прорезиненное покрытие. В сквере уже проложили пешеходные дорожки, вымощенные плиткой, установили наружное освещение. Продолжается обустройство площадки для занятий спортом с уличными тренажерами, рядом с которыми расположатся столы для игры в настольный теннис. На центральной площадке смонтировали теневые навесы, скоро приступят к установке скамеек, урн и высадке зеленых насаждений.

Источник фото: телеканал «360»

«Открыть обновленное пространство планируем в августе. Уверен, что сквер станет любимым местом отдыха жителей и гостей города», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В Подмосковье в этом году благоустроят 19 небольших зеленых территорий — скверов в шаговой доступности. Также, в регионе окультурят 50 лесопарков, о чем на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев.