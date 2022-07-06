Сквер у теннисных кортов в Сергиевом Посаде преобразится к осени

В сквере, который благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сергиевом Посаде, укладывают новую тротуарную плитку и демонтируют старые бортовые камни. Общая готовность работ составляет 38%.

Новый уютный сквер появится в Сергиевом Посаде на улице Дружбы. Именно эта локация в прошлом году победила в голосовании за выбор объектов благоустройства общественных территорий города — ее поддержали более пяти тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Проект предполагает создание уютного городского пространства, удобного для детей и взрослых. В сквере появится детский уголок с ландшафтными элементами, рядом будет площадка для игры в настольный теннис. Тут же поставят скамейки и тумбы, где можно будет отдохнуть или понаблюдать за игрой спортсменов, приведут в порядок пешеходные дорожки. В обновленном сквере проведут озеленение, высадят деревья и кустарники, засеют газон. Территория будет освещена парковыми светильниками.

Источник фото: телеканал «360»

«Сквер у теннисных кортов в Сергиевом Посаде обретает новые очертания. Общая готовность работ на объекте составляет 38%. Уже к осени жители города получат современное пространство для отдыха», — говорит министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Еще один обновленный сквер появится в Балашихе и деревне Давыдово.