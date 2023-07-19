Подмосковье 19 июля 2023, 17:52 Сквер у Пролетарского проспекта благоустроят в Щелкове к сентябрю Министерство благоустройства Московской области

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Сквер вдоль Пролетарского проспекта благоустроят в Щелкове. Там появятся места отдыха, велодорожки, урны и скамейки.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, работы планируют завершить в сентябре.

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«Мы приступили к работам, завершить которые планируем в сентябре. В результате на этой территории появится пространство, удобное не только для перемещения, но и для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом», — рассказал министр.

В сквере появятся зоны отдыха для взрослых и детей, пешеходные и велодорожки, а также система пандусов и лестниц. На территории разместят скамейки, парковые кресла и навесы с качелями.

Одним из ярких объектов станет афишная тумба, вдохновленная историческими экземплярами. Она появится в центре площади и будет выполнять роль интерактивной инсталляции.

На территории сквера также установят камеры видеонаблюдения и систему освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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