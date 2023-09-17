Подмосковье 17 сентября 2023, 05:30 Сквер у МФЦ благоустроили в Электростали Министерство благоустройство Московской области

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В Электростали завершили работы по благоустройству сквера у здания МФЦ. По задумке проектировщиков, обновленное пространство может стать новым местом притяжения местных жителей и гостей округа.

«Территория, которую мы здесь благоустроили, небольшая — всего 0,8 гектара. Но для нас важно, чтобы в каждом городе Подмосковья появились красивые места, которые, как мы надеемся, станут точками притяжения для жителей. Мы хотим, чтобы сквер был не только зоной транзита, но и местом для отдыха людей», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Остроугольные пересечения в сквере оформили арт-скамьями живописной конфигурации. На одном из участков вблизи площади установили городские качели, а местный торговый павильон сделали двусторонним, там же открыли кафе.

Кроме того, в сквере найдут, как провести время любители настольного тенниса — для них установили два удобных стола. А в центре площади обустроили сухой фонтан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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