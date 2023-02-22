Подмосковье 22 февраля 2023, 14:23 Сквер у мемориала «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны» благоустроят в Павловском Посаде

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Сквер и мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны» реконструируют в Павловском Посаде.

«Мы бережно относимся к сохранению памяти о бойцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Подмосковье свыше трех тысяч памятников, посвященных героям той войны, некоторые из них уже требуют обновления», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Площадь реконструированной территории составляет 1,8 гектара. Все работы планируют завершить к концу августа. Пространство сквера разобьют на несколько функциональных зон: зону центральной аллеи, зону мемориала, зону спорта и детской площадки.

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Мемориальную зону с мозаичным панно и Вечным огнем капитально отремонтируют. Там также оборудуют площадку со ступенями, пандусами и скамейками.

Для занятий спортом в сквере построят универсальную спортивную площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

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