Сквер у бывшей школы начали благоустраивать в Подольске

Подрядчик начал благоустройство сквера возле бывшей школы № 3 в микрорайоне Климовск в Подольске. Об этом сообщили в группе «Территориальное управление «Климовск» во «ВКонтакте».

В сообщении уточнили, что на территории бывшей школы продолжают работы по капитальному ремонту. Кроме того, там начали благоустройство территории — на выполнение работ отвечает подрядная организация СМУ 55.

Благоустройство проводят в том числе с лицевой части бывшей школы. В сквере появятся пешеходные дорожки, амфитеатр, площадка с «ростовыми шахматами», учебно-опытная зона и зона ПДД.

«На заднем дворе школы обустраивается спортивное ядро, на котором расположатся беговые дорожки, площадка для прыжков в длину, крытый навес, площадка для комплекса уличный тренажеров. Помимо этого на территории школы будет обустроена сеть уличного освещения», — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Люберецкого отделения «Единой России» сообщили, что инициативы жителей Люберец войдут в целевые программы для реализации в Подмосковье. По их предложениям уже отремонтировали дорогу Хлебозаводском проезде, обустроили тротуар в 1-м Поселковом переулке, а также начали благоустройство парка «Лапса» и реконструкцию спортплощадки в гимназии № 12.