Подмосковье 29 января 2024, 11:16 Министерство благоустройства рассказало о преображении сквера с монументом в Кубинке Министерство благоустройства Московской области

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Сквер с памятником «Павшим за Родину» преобразили в Кубинке под Одинцовом в 2022 году. Реконструкцию провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в сквере уложили тротуарную плитку контрастных цветов, проложили пешеходные дорожки, а на Наро-Фоминском шоссе установили автобусную остановку.

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«Площадь служит зоной для проведения культурно-массовых мероприятий и является местом встреч и отдыха жителей. После реконструкции территория превратилась в многофункциональную зону отдыха для жителей близлежащих кварталов», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории появились цветники, парковая мебель и освещение.

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