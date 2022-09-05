Подмосковье 05 сентября 2022, 14:57 (обновлено: 05 сентября 2022, 16:03) Поделиться Telegram

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Viber Сквер с памятником «Павшим за Родину» открылся в Кубинке после реконструкции

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В Кубинке Одинцовского округа накануне, 4 сентября, прошло торжественное открытие сквера с памятником «Павшим за Родину», там провели масштабную реконструкцию. Как рассказали в Министерстве благоустройства региона, работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В Кубинке завершили первый этап благоустройства сквера с памятником „Павшим за Родину“. В этом году преобразили площадь с памятником. Территория превратилась в многофункциональную зону отдыха, которая удовлетворит первоочередные потребности жителей близлежащих кварталов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На этой площади, где установлен памятник, часто проводят массовые культурные мероприятия. Там проходят встречи для отдыха множества местных жителей. В результате на площади появилась плитка контрастных цветов, она получила совершенно новый облик. По обеим сторонам появились пешеходные дорожки, а вдоль Наро-Фоминского шоссе обустроили остановку общественного транспорта.

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Помимо этого, на территории появились новые цветники с деревянными сидениями для удобства жителей, там установили парковую мебель, новое уличное освещение, провели озеленение.

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