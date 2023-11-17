17 ноября 2023, 13:20
Сквер Погибшим Землякам благоустроили в деревне Жуковка
Благоустройство сквера у памятника Погибшим Землякам в деревне Жуковка завершилось в Одинцове. Здесь отремонтировали пешеходные дорожки, привели в порядок окружающую территорию и обновили мемориал.
«Пространство вокруг памятника в Жуковке давно нуждалось в благоустройстве из-за отсутствия или ветхости элементов инфраструктуры. Мы надеемся, что местные жители оценят новый вид территории», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
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В сквере отреставрировали памятник ушедшим на Великую Отечественную войну и не вернувшимся жителям Жуковки. Информационные стенды расскажут посетителям об истории этих мест.
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Одинцово
Благоустройство
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