Подмосковье 17 ноября 2023, 13:20 Сквер Погибшим Землякам благоустроили в деревне Жуковка Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство сквера у памятника Погибшим Землякам в деревне Жуковка завершилось в Одинцове. Здесь отремонтировали пешеходные дорожки, привели в порядок окружающую территорию и обновили мемориал.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

«Пространство вокруг памятника в Жуковке давно нуждалось в благоустройстве из-за отсутствия или ветхости элементов инфраструктуры. Мы надеемся, что местные жители оценят новый вид территории», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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В сквере отреставрировали памятник ушедшим на Великую Отечественную войну и не вернувшимся жителям Жуковки. Информационные стенды расскажут посетителям об истории этих мест.

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