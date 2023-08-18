Подмосковье 18 августа 2023, 16:07 Сквер перед зданием администрации благоустроили в Коломне Министерство благоустройства Московской области

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Сквер возле здания администрации благоустроили в Коломне. Территория станет новой точкой притяжения горожан: там установили многофункциональный павильон для точек питания, городские качели с навесом и теневые навесы с шахматными столами.

«Коломна является одним из туристических центров Подмосковья. Этот город — историческое поселение федерального значения, поэтому для нас очень важно создать здесь комфортную инфраструктуру, удобную для местных жителей и привлекательную для туристов», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Сквер обустроили на месте долгостроя. Территория находится между исторической и современной частями города. Проектировщики учли эту особенность при разработке проекта. В сквере обновили сеть пешеходных дорожек, а для любителей активного образа жизни установили спортплощадку с настольным теннисом.

Кроме того, территорию озеленили — высадили деревья и кустарники. Сквер оборудовали современной системой уличного освещения, а также камерами видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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