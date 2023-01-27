Подмосковье 27 января 2023, 12:58 Сквер перед администрацией благоустроят в Коломне в 2023 году

Читать 360tv в

Территорию перед зданием администрации благоустроят в Коломне в 2023 году. Работы проведут в рамках проекта «Жилье и городская среда» на месте сноса аварийного дома.

«Коломна носит звание исторического поселения федерального значения. На протяжении нескольких лет мы активно реализуем здесь программу по формированию комфортной городской среды», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Основные архитектурные решения сквера будут выполнены в современном стиле, однако будут присутствовать и исторические элементы — рисунки и текстуры мощения. Территорию разобьют на несколько функциональных зон: транзитную, зону для тихого отдыха и спортивного досуга — с теннисными столами и воркаут-площадкой.

На территории появится множество малых архитектурных форм, выполненных в минималистичном стиле и отсылающих к советскому модернизму. Также в сквере установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что у Подмосковья появились новые возможности по благоустройству городов. Он подчеркнул, что тема обустройства парков и общественных пространств имеет важное значение для качества жизни населения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».