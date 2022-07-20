Сквер «Патриот» в Котельниках благоустроили

Благоустройство сквера «Патриот» завершилось в Котельниках. Обновленное место отдыха открыли для посетителей 15 июля. Всего в Подмосковье запланировали преобразить 19 локаций по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Минблагоустройства Михаил Хайкин рассказал, что работы в «Патриоте» завершили с опережением сроков. Теперь там смогут отдыхать жители любого возраста.

С помощью жителей нам удалось создать замечательную рекреационную зону, где будет комфортно всем горожанам независимо от возраста Михаил Хайкин.

В сквере обустроили пешеходные дорожки и зоны отдыха, а также игровые площадки для детей. Для юных гостей доступно интерактивное оборудование и игровые развивающие снаряды.

Источник фото: телеканал «360»

На прогулочных маршрутах установили урны, скамейки и смонтировали освещение, территорию озеленили кустарниками и цветниками. Для велосипедистов обустроили парковку.

Котельники активно реализуют программу «Формирование комфортной городской среды». Так, в 2019 году обновили площадь у Дома культуры «Белая дача», в 2020-м — территорию мемориального комплекса «Журавли», а в прошлом году — бульвар в микрорайоне Силикат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какими стали детские площадки в Подмосковье.