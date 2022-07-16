Сквер «Патриот» открыли в Котельниках

На улице Новой в микрорайоне Ковровый Котельников открылся новый сквер. Здесь появилась сеть пешеходных дорожек, зоны отдыха для детей и взрослых.

Теперь здесь можно не только гулять, но и заниматься спортом и испытать себя на интерактивных площадках.

«Когда я была маленькой, здесь практически ничего не было. Деревья и одна маленькая дорожка. Сейчас я увидела невероятный сквер. Он очень красивый, зеленый, яркий, много детей», — отметила жительница Котельников Анна Мандрик.

Концепцию и реконструкцию парка обсуждали в течении года вместе с жителями. Помимо новых конструкций, сохранили и старую историю сквера. Здесь остался мемориальный камень в Память о павших за Родину и пушка.

«Было много вопросов, споров, но все острые углы были сглажены. Спасибо нашим жителям, которые давали много существенных предложений, которые мы могли здесь реализовать», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Сквер «Патриот» обновили благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Работы здесь были выполнены с опережением графика.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук сообщил, что программа благоустройства сквера была составлена по наказам избирателей.

«Это как раз те запросы жителей, которые их беспокоят на сегодняшний момент», — отметил депутат.

На празднике открытия сквера юным гражданам в торжественной обстановке вручили паспорта. А для совсем маленьких гостей, организаторы устроили мастер-классы, игры и поролоновое шоу.