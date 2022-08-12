Сквер на улице Ленина в Лыткарине открылся после благоустройства
Благоустройство сквера ну лице Ленина в Лыткарине завершилось. Он стал еще одним местом притяжения — с детской площадкой, спортивной и пешеходными зонами. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.
Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что сквер в Лыткарине стал одним из 19, которые благоустроят в этом году.
«Теперь на новой локации есть обновленные пешеходные зоны, современная детская площадка, воркаут-комплекс, зона с настольным теннисом и много новых растений», — рассказал министр.
После преображения в сквере появились пешеходные и прогулочные маршруты, новая система освещения и навигации, камеры видеонаблюдения. На территории установили скамейки, теневые навесы и урны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, которые реализует Подмосковье. По ним в регионе преобразятся лесопарки и набережные.