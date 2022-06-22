Сквер на улице Комсомольской благоустроят в Апрелевке

В Апрелевке, которая находится в Наро-Фоминском городском округе, проводят благоустройство сквера, расположенного на улице Комсомольской. Это один из 19 скверов, которые собираются улучшить для отдыха жителей в течение этого года. В Апрелевке благоустройство проведут примерно на двух гектарах территории.

«К работам на объекте подрядчики приступили в мае. На сегодня специалисты выполнили 20% от запланированных объемов работ. Завершить благоустройство планируем в конце лета», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках работ по благоустройству в сквере появятся новые пешеходные дорожки, там установят новые фонари для наружного освещения. Появится большая площадка, на которой можно будет позаниматься спортом. Там установят специальные уличные тренажеры, появятся также столы для настольного тенниса.

Для детей тоже подготовят специальную площадку, на которой будут установлены не только качели, но и карусели. Рядом появятся уютные скамейки для тихого отдыха, для жаркой погоды установят специальные теневые навесы.

Кроме того, в сквере высадят дополнительные деревья и кустарники, озеленят всю территорию. Еще там установят камеры видеонаблюдения, чтобы отдых стал безопаснее.

Сейчас ведутся работы по прокладке кабельной трассы для освещения и видеокамер. Рабочие создают основание, на котором позже проложат новые дорожки, ведется также установка бордюров.