Подмосковье 03 июля 2023, 12:16 Сквер на улице Колпакова в Мытищах благоустроят к 1 августа

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Благоустройство сквера на улице Колпакова в Мытищах вышло на новый этап. Строители уже установили игровой комплекс и приступили к обустройству пешеходных дорожек. Работы планируют завершить к 1 августа.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проинспектировала работы по обновлению сквера у Ядреевского пруда на улице Колпакова. Там на первом этапе по губернаторской программе была обустроена детская площадка. Территорию огородили от строительных работ специальной сеткой, чтобы уже сейчас на ней могли играть дети.

Юлия Купецкая отметила особую важность обустройства зоны отдыха. Представитель подрядной организации пообещал, что все объекты малой архитектурной формы, заявленные в проекте, будут установлены в срок. В ближайшее время в сквере поставят лавочки с навесами для комфортного отдыха в жаркую погоду, диваны-качели и урны. Проведут замену дорожного покрытия, ограждений и мостика, а также установят новое освещение. Затем специалисты приступят к очистке пруда.

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