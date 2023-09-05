Подмосковье 05 сентября 2023, 18:02 Сквер на Текстильной улице в Лобне благоустроят к октябрю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Работы по благоустройству сквера на Текстильной улице продолжаются в Лобне. Ожидается, что территория полностью преобразится уже в конце сентября.

«В Лобне в этом году обустраиваем сразу два сквера: в микрорайоне Красная поляна и сквер Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. На относительно небольшой территории мы хотим создать озелененные пространства для отдыха в шаговой доступности», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Согласно проекту, в сквере на Текстильной улице появится сцена, городские качели, игровая площадка и наружное освещение. Сейчас рабочие укладывают дорожное покрытие и плитку, а также устанавливают фонари.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».