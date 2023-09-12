Подмосковье 12 сентября 2023, 10:05 Сквер на Текстильной улице благоустроили в Лобне

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Новое место для проведения культурно-массовых мероприятий обустроили в Лобне на Текстильной улице. Всю территорию здесь озеленили, установили детскую площадку и сцену, провели освещение, обновили архитектурные формы и пешеходные дорожки.

«Благодаря программе по обустройству небольших зеленых зон в шаговой доступности в Лобне появился уютный благоустроенный сквер. Мы надеемся, что местные жители будут с удовольствием там проводить свободное время», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Работы по благоустройству городских пространств в Лобне ведутся высокими темпами. Недавно открылся обновленный парк «Киово», теперь обновляют сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В скором времени начнется масштабная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержания парков региона.

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