Сквер на Рощинской улице благоустроили в Ивантеевке

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа закончилось благоустройство сквера, который располагается на улице Рощинская. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья. Торжественное открытие сквера прошло в четверг.

«Любимое жителями Ивантеевки пространство — сквер на Рощинской улице приобрел новые очертания. В нем завершились работы по благоустройству. Здесь появились площадки с тренажерами и детской игровой зоной, выложили плиткой дорожки, установили скамьи и урны, провели освещение», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В сквере появились новые пешеходные дорожки из плитки, вокруг которых строители разместили скамейки и урны. Там же открылись новые площадки с современными тренажерами, а также детская игровая зона.'

Горожане отмечают, что очень благодарны за проделанную работу. Сквер преобразился, стал намного уютнее и красивее. Горожанка Татьяна Чуркина пожелала своим соседям быть очень аккуратными и грамотными в уходе за этим сквером, потому что он обустраивался очень большим трудом.

Также отремонтировали «изюминку» сквера — ротонду. Высадили зеленые насаждения: кустарники и цветники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, которые реализует Подмосковье. По ним в регионе преобразятся лесопарки и набережные.