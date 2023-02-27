Подмосковье 27 февраля 2023, 14:38 Сквер на Пролетарской улице в Балашихе благоустроят в 2023 году

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Сквер на Пролетарской улице в Балашихе благоустроят в текущем году. После преображения территория станет местом притяжения жителей: здесь можно будет спокойно отдохнуть и позаниматься спортом.

«В этом году планируем благоустроить в Московской области 18 скверов. Среди них и территория на улице Пролетарской в Балашихе», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В сквере появятся новые деревья, кустарники и цветники с многолетними растениями. На территории также расположится фонтан, прогулочная зона, игровые детские площадки и тренажеры для занятий спортом.

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Благоустройство предполагает и обновление всех малых архитектурных форм: в сквере установят удобные и комфортные скамейки, большой теневой навес с качелями, а также парковку для велосипедов. Также появится дополнительное освещение в виде фонарей и ярких инсталляций.

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